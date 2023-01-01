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Лебединое озеро. Зона
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Swan lake. The zone
Лебединое озеро. Зона
1990 / Швеция / Канада / СССР
6.7
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Рейтинг IMDb: 6.7
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