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Храм воздуха
Храм воздуха
Ölsäm... bagisla
18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
драма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
4 февраля 1990
Дата выхода
4 февраля 1990
СССР
Производство
Azerbaijanfilm
Другие названия
Ölsäm... bagisla, Храм воздуха, Олсям... багышла
Режиссер
Расим Оджагов
В ролях
Елена Костина
Гаджи Исмаилов
Виктор Демерташ
Садая Мустафаева
Мухтар Маниев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
8.6
Оцените
10
голосов
8.7
IMDb
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