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Киноафиша Фильмы Храм воздуха

Храм воздуха

Ölsäm... bagisla 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 4 февраля 1990
Дата выхода
4 февраля 1990 СССР
Производство Azerbaijanfilm
Другие названия
Ölsäm... bagisla, Храм воздуха, Олсям... багышла
Режиссер
Расим Оджагов
В ролях
Елена Костина
Гаджи Исмаилов
Виктор Демерташ
Садая Мустафаева
Мухтар Маниев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.7 IMDb
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