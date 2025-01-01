Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Скуки ради
1 постер
Киноафиша Фильмы Скуки ради

Скуки ради

Skuki radi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Обитатели одной из станций с большой завистью наблюдали за теми, кто мимо них проезжал. Арина – кухарка, которая работала на этой же станции. По возрасту ей было около 40 лет, но выглядела она куда старше. Женщина была некрасивой, грязной, неопрятной. Ее передвижение нельзя назвать обычной ходьбой, так как она все время переваливалась с ноги на ногу. На лице уже появилась далеко не одна морщинка, а глаза блестели в каком-то испуге.

Жизнь Арины проходила в одиночестве. Но вот в один день ее навестил Гомозов. Мужчина был стрелочником и также жил одиноко. Совсем недавно он потерял свою семью. К Арине мужчина зашел с просьбой сшить ему несколько рубах и пригласил ее на чай вечером к себе домой. После чаепития вернулась Арина от Гомозова уже на рассвете. С тех пор и начали они жить, скрывая от всех свои далеко не чистые отношения.

Но сделать это им так и не удалось. Теперь пару ждет осуждение народа.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 1 апреля 1968
Дата выхода
1 апреля 1968 СССР
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Skuki radi, Скуки ради, Dla zabicia czasu, I brist på annat att göra, Out of Boredom, Z nudhy, З нудьги
Режиссер
Артур Войтецкий
В ролях
Майя Булгакова
Владимир Дорофеев
Юрий Мажуга
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Скуки ради
Храни меня, мой талисман 6.9
Храни меня, мой талисман (1986)
Рассказы о любви 5.9
Рассказы о любви (1980)
Ненаглядный мой 0.0
Ненаглядный мой (1983)
Тронка 4.4
Тронка (1971)
Крупный разговор 6.5
Крупный разговор (1980)
Время свиданий 5.0
Время свиданий (1986)
Житие святых сестер 3.2
Житие святых сестер (1981)
Родник для жаждущих 7.3
Родник для жаждущих (1965)
Перевод с английского 6.9
Перевод с английского (1972)
Город с утра до полуночи 6.4
Город с утра до полуночи (1976)
Лебединое озеро. Зона 6.7
Лебединое озеро. Зона (1990)
Прощание 7.5
Прощание (1982)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше