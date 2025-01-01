Обитатели одной из станций с большой завистью наблюдали за теми, кто мимо них проезжал. Арина – кухарка, которая работала на этой же станции. По возрасту ей было около 40 лет, но выглядела она куда старше. Женщина была некрасивой, грязной, неопрятной. Ее передвижение нельзя назвать обычной ходьбой, так как она все время переваливалась с ноги на ногу. На лице уже появилась далеко не одна морщинка, а глаза блестели в каком-то испуге.

Жизнь Арины проходила в одиночестве. Но вот в один день ее навестил Гомозов. Мужчина был стрелочником и также жил одиноко. Совсем недавно он потерял свою семью. К Арине мужчина зашел с просьбой сшить ему несколько рубах и пригласил ее на чай вечером к себе домой. После чаепития вернулась Арина от Гомозова уже на рассвете. С тех пор и начали они жить, скрывая от всех свои далеко не чистые отношения.

Но сделать это им так и не удалось. Теперь пару ждет осуждение народа.