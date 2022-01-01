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Хмурое утро
Хмурое утро, 1959
1959 / СССР
7.4
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
драма
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Причины посмотреть
- По роману А. Толстого "Хождение по мукам". - Третий фильм кинотрилогии ("Сестры", "Восемнадцатый год", "Хмурое утро").
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7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
1959
Премьера в мире
26 апреля 1959
Режиссер
Григорий Рошаль
В ролях
Руфина Нифонтова
Нина Веселовская
Вадим Медведев
Николай Гриценко
Майя Булгакова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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