Хмурое утро, 1959

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о выходе в прокат Причины посмотреть - По роману А. Толстого "Хождение по мукам". - Третий фильм кинотрилогии ("Сестры", "Восемнадцатый год", "Хмурое утро"). Развернуть 7.4 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 1959 Премьера в мире 26 апреля 1959 Режиссер Григорий Рошаль В ролях Руфина Нифонтова Нина Веселовская Вадим Медведев Николай Гриценко Майя Булгакова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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