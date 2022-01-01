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Анастасия Сметанина

Анастасия Сметанина
Анастасия Сметанина
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Дата рождения
31 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Анастасии Сметаниной

Родилась 31 октября 1986 года. Бугуруслан, Россия.

Фильмография Анастасии Сметаниной
Ёлки 5
Ёлки 5
комедия, мелодрама 2016, Россия
6.0
Слон
Слон
драма, приключения 2010, Россия
4.0
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