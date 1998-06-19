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Аттикус Шаффер
Аттикус Шаффер
Atticus Shaffer
О персоне
Фильмография
Аттикус Шаффер
Atticus Shaffer
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Дата рождения
19 июня 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Санта-Кларита, Калифорния, США
Рост
140 см
Биография Аттикуса Шаффера
Родился 19 июня 1998 года. Санта-Кларита, Калифорния, США.
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Фильмография Аттикуса Шаффера
Пятерка супергероев
семейный
2013, США
4.0
Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация
2012, США
6.0
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