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Гавана, я люблю тебя Гавана, я люблю тебя
Киноафиша Фильмы Гавана, я люблю тебя Гавана, я люблю тебя, 2012: актеры и роли
7 días en La Habana Гавана, я люблю тебя 2012 / Франция / Испания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Гавана, я люблю тебя, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лоран Канте Laurent Cantet Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Хулио Медем Julio Medem Гаспар Ноэ Гаспар Ноэ Gaspar Noé Элиа Сулейман Элиа Сулейман Elia Suleiman Хуан Карлос Табио Juan Carlos Tabío Пабло Траперо Pablo Trapero
В ролях
Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Даниэль Брюль Даниэль Брюль Daniel Bruhl Эмир Кустурица Эмир Кустурица Emir Kusturica Ана де Армас Ана де Армас Ana de Armas Элиа Сулейман Элиа Сулейман Elia Suleiman
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