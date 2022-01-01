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Гавана, я люблю тебя
Гавана, я люблю тебя, 2012: актеры и роли
7 días en La Habana
Гавана, я люблю тебя
2012 / Франция / Испания
Трейлер
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Гавана, я люблю тебя, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лоран Канте
Laurent Cantet
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Хулио Медем
Julio Medem
Гаспар Ноэ
Gaspar Noé
Элиа Сулейман
Elia Suleiman
Хуан Карлос Табио
Juan Carlos Tabío
Пабло Траперо
Pablo Trapero
В ролях
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Даниэль Брюль
Daniel Bruhl
Эмир Кустурица
Emir Kusturica
Ана де Армас
Ana de Armas
Элиа Сулейман
Elia Suleiman
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