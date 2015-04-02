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Черный дрозд Черный дрозд
Киноафиша Фильмы Черный дрозд Отзывы о фильме «Черный дрозд»
Deadfall Черный дрозд 2012 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Черный дрозд»

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Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
В первые секунды трейлера я подумала, что это римейк фильма "Простой план".)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Эрик Бана сверкал темными глазами, Оливия Уайлд - светлыми трусами, симпатично, в общем.

Круче всех Крис Кристофферсон, реплик у него мало, но как-то так вышло, что одна морщинка на его лице смотрится дороже всей этой возни с украденными деньгами, убийствами, погонями и головными тараканами основной троицы.

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Незатейливое такое кино. Посмотреть можно, особо ни на что не рассчитывая. 7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Лучше ограничиться просмотром трейлера. В фильме есть пара-тройка стильных интригующих моментов, например ужин с убийцей или даже самое начало, когда на первой же минуте вдруг случается эффектная авария, или копы на снегоходах, что то в этом есть... Остальное чушь, до абсурда, во время некоторых диалогов думала, что курил автор. Да и сюжет на 15-ой минуте зашел в тупик, мотивация героев улетучилась, осталось только лейтмотивом через весь фильм несчастное детство каждого персонажа, о котором они все не преминули нам поведать: лепим снеговика- вспоминаем несчастное детство, ну и во время секса давай тоже вспомним, и вообще давай все время о нем вспоминать ✊



Мне прям жалко, режиссер то оч старался, хотел необычного, актеров хороших пригласил, а те и согласились.,на свою беду.. Могла в общем быть конфетка, но не случилось, увы. Да и фильм назвали в честь, не поверите, птички на какой то левой куртке!



P.S. За Эрика Бану пора волноваться, то пропал, а теперь вот играет не пойми что.



4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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