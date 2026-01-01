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Штефан Рузовицки
Stefan Ruzowitzky
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Штефан Рузовицки
Штефан Рузовицки
Stefan Ruzowitzky
Дата рождения
25 декабря 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Штефан Рузовицки
Родился 25 декабря 1961 года. Вена, Австрия.
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Популярные фильмы
7.1
Варвары
(2020)
6.9
Фальшивомонетчики
(2007)
6.5
Восемь дней
(2019)
Фильмография Штефан Рузовицки
6.1
Ледяной предел
Ice Fall
триллер
2025, США
Смотреть трейлер
6
Хинтерленд: город грехов
Hinterland
драма, детектив
2021, Австрия / Люксембург
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Варвары
драма, боевик, исторический
2020, Германия
6.4
Нарцисс и Златоуст
Narziss und Goldmund
драма
2020, Австрия / Германия
6.5
Восемь дней
драма, фантастика, триллер, мини-сериал
2019, Германия
4.6
Пациент Зеро
Patient Zero
ужасы
2018, США
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6.2
Черный дрозд
Deadfall
драма, криминал, триллер
2012, США
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4.7
Лилли - маленькая ведьма
Hexe Lilli / Lilly the Witch
семейный, комедия, анимация
2008, Германия
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Новости о Штефан Рузовицки
Начались съемки второго сезона сериала Netflix «Варвары»
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