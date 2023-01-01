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Кэш МакКолл Кэш МакКолл
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Cash McCall

Кэш МакКолл, 1960

1960 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1960
Премьера в мире 27 января 1960
Режиссер
Джозеф Пивни
В ролях
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Натали Вуд
Натали Вуд
Нина Фош
Э. Г. Маршалл
Генри Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кэш МакКолл 3 постера
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