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Кэш МакКолл
Cash McCall
Кэш МакКолл, 1960
1960 / США
6.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
драма
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6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1960
Премьера в мире
27 января 1960
Режиссер
Джозеф Пивни
В ролях
Джеймс Гарнер
Натали Вуд
Нина Фош
Э. Г. Маршалл
Генри Джонс
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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