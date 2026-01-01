Чад, сын внезапно умершего министра, не имеет ничего: ни работы, ни денег, ни будущего. По этой причине, молодая женщина Сара, именующая себя Саломеей и ждущая от него ребенка, покидает город на поезде, следующим на Восток. Там она встречает Тони и его сестру Кэтрин — богатых и скучающих молодых людей, отправляющихся в Йель. Вскоре, Сара выходит замуж за Тони, но не рассказывает ему о Чаде и своей беременности. В это время, Чад и его друг Руби отправляются в Нью-Йорк, где играют на трубе и пытаются сделать себе имя, а Кэтрин, после окончания учебы в школе, остается жить вместе с Сарой и Тони, тем самым, создавая напряженные отношения между молодоженами.