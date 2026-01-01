Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Супергёрл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Прекрасные юные каннибалы
6.1
Киноафиша Фильмы Прекрасные юные каннибалы
6.1

Прекрасные юные каннибалы

, 1960
All the Fine Young Cannibals
США / мюзикл, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Прекрасные юные каннибалы
6.1

О фильме

Чад, сын внезапно умершего министра, не имеет ничего: ни работы, ни денег, ни будущего. По этой причине, молодая женщина Сара, именующая себя Саломеей и ждущая от него ребенка, покидает город на поезде, следующим на Восток. Там она встречает Тони и его сестру Кэтрин — богатых и скучающих молодых людей, отправляющихся в Йель. Вскоре, Сара выходит замуж за Тони, но не рассказывает ему о Чаде и своей беременности. В это время, Чад и его друг Руби отправляются в Нью-Йорк, где играют на трубе и пытаются сделать себе имя, а Кэтрин, после окончания учебы в школе, остается жить вместе с Сарой и Тони, тем самым, создавая напряженные отношения между молодоженами.

В ролях

Роберт Вагнер
Роберт Вагнер
Chad Bixby
Натали Вуд
Натали Вуд
Sarah 'Salome' Davis
Сьюзэн Кохнер
Catherine McDowall
Джордж Хэмилтон
Джордж Хэмилтон
Tony McDowall
Перл Бэйли
Ruby
Джек Муллани
Putney Tinker
Онслоу Стивенс
Joshua Davis
Энн Сеймур
Mrs. Bixby
Вирджиния Грегг
Ada Davis
Мэйбл Альбертсон
Mrs. McDowall
Режиссер Майкл Андерсон, Винсент Миннелли
Сценарист Rosamond Marshall, Роберт Том
Композитор Джефф Александр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1960
Премьера в мире 15 сентября 1960
Дата выхода
15 сентября 1960 Германия
22 сентября 1960 США
Бюджет $1 638 000
Производство Avon Productions (II)
Другие названия
All the Fine Young Cannibals, Früchte einer Leidenschaft, Acei tineri canibali, Amantes impetuosos, Apaixonados Impetuosos, Az előkelő fiatal kannibálok, Çılgın ihtiras, De unga kannibalerna, Escândalo na Sociedade, Ever for Each Other, I giovani cannibali, Les Jeunes Loups, Los jóvenes caníbales, Młodzi i spragnieni, Oloi oi neoi isan kannivaloi, Rakkaudennälkäiset, The Rebel Generation, The Young Years, To gange letsind, Unge voksne, Прекрасные юные каннибалы, 夜が泣いている

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Прекрасные юные каннибалы

Кэш МакКолл
Кэш МакКолл драма, мелодрама
1960, США
6.0
Марджори Морнингстар
Марджори Морнингстар мелодрама, драма
1958, США
6.0
Джипси
Джипси мюзикл, драма, комедия, мелодрама
1962, США
7.0
На слом!
На слом! драма, мелодрама
1966, США
7.0
Великолепие в траве
Великолепие в траве драма, мелодрама
1961, США
7.0
Внутренний мир Дэйзи Кловер
Внутренний мир Дэйзи Кловер драма
1965, США
6.0
Боб и Кэрол, Тед и Элис
Боб и Кэрол, Тед и Элис драма, комедия
1969, США
6.0
Пенелопа
Пенелопа комедия, криминал
1966, США
6.0
Секс и незамужняя девушка
Секс и незамужняя девушка комедия, мелодрама
1964, США
6.0
Любовь с подходящим незнакомцем
Любовь с подходящим незнакомцем драма, комедия, мелодрама
1963, США
7.0
Девушка, которую он оставил позади
Девушка, которую он оставил позади комедия, драма
1956, США
5.0
Крик в ночи
Крик в ночи криминал, нуар, драма
1956, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сперва зарядить, потом работать? Можно ли пользоваться ноутбуком подключенным к сети - запоминайте, чтобы не «убить» батарею
Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова
Белые кроссовки будут как новые – ни запаха, ни пыли: возьмите 2 копеечных продукта с кухни
Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало
После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи
Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание
«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников
Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так
Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше