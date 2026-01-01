Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Редактор «желтого журнала» «Стоп» Боб Вестон процветает! Чем скандальнее его статьи — тем в больший экстаз впадают главный редактор и редколлегия! Последним его «шедевром» стало исследование книги молодого психолога, очаровательной Хелен Браун. Ей 23 года, она не замужем и при этом пустилась в книге в исследования любви, секса и семейной жизни.
Все женщины без ума от ее творения, а Боб — Боб просто назвал ее девственницей и от души посмеялся, чем поверг Хелен в безудержную ярость. Она готова уехать на край света и бросить свое занятие. Но Боб собирается написать еще более хлесткую статью о ней. Для этого ему необходимо познакомиться с ней лично и взять интервью. Он отлично понимает, что Хелен ни за что на свете не станет с ним встречаться…
|1 сентября 1965
|Австрия
|AA
|31 декабря 1964
|Бразилия
|11 июня 1965
|Ирландия
|PG
|17 апреля 1965
|Испания
|1 января 1965
|Португалия
|25 декабря 1964
|США
|25 декабря 1964
|Финляндия
|1 июля 1965
|Франция
|TP
|28 января 1965
|Япония