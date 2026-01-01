Оповещения от Киноафиши
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
2 постера
Секс и незамужняя девушка

Секс и незамужняя девушка

Sex and the Single Girl 18+
О фильме

Редактор «желтого журнала» «Стоп» Боб Вестон процветает! Чем скандальнее его статьи — тем в больший экстаз впадают главный редактор и редколлегия! Последним его «шедевром» стало исследование книги молодого психолога, очаровательной Хелен Браун. Ей 23 года, она не замужем и при этом пустилась в книге в исследования любви, секса и семейной жизни.

Все женщины без ума от ее творения, а Боб — Боб просто назвал ее девственницей и от души посмеялся, чем поверг Хелен в безудержную ярость. Она готова уехать на край света и бросить свое занятие. Но Боб собирается написать еще более хлесткую статью о ней. Для этого ему необходимо познакомиться с ней лично и взять интервью. Он отлично понимает, что Хелен ни за что на свете не станет с ним встречаться…

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 25 декабря 1964
Дата выхода
1 сентября 1965 Австрия AA
31 декабря 1964 Бразилия
11 июня 1965 Ирландия PG
17 апреля 1965 Испания
1 января 1965 Португалия
25 декабря 1964 США
25 декабря 1964 Финляндия
1 июля 1965 Франция TP
28 января 1965 Япония
Сборы в мире $6 490
Производство Warner Bros., Reynard Productions, Fernwood Productions
Другие названия
Sex and the Single Girl, El Sexo y la Joven Soltera, ...und ledige Mädchen, Une vierge sur canapé, A Solteira e o Atrevido, A szex és a hajadon, Donne v'insegno come si seduce un uomo, Ikke en lyd om dyd, La pícara soltera, Majd most kiderül, Médica, Bonita e Solteira, Samotna dziewczyna i seks, Seks i samostalna djevojka, Seks ja vallaline tüdruk, Seks ve genç kız, Seksiä ja poikamiestyttö, Sex und ledige Mädchen, Sex-kanten, Sexig som synden, Sexul şi fata nemăritată, To sex kai to monahiko koritsi, Το σεξ και το μοναχικό κορίτσι, Секс и незамужняя девушка, 求婚専科
Режиссер
Ричард Квин
Ричард Квин
В ролях
Тони Кертис
Тони Кертис
Натали Вуд
Натали Вуд
Генри Фонда
Генри Фонда
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Мел Феррер
Фильмы похожие на Секс и незамужняя девушка
Не гони волну 5.9
Не гони волну (1967)
Мы незнакомы, когда встречаемся 7.1
Мы незнакомы, когда встречаемся (1960)
Кто была та леди? 6.6
Кто была та леди? (1960)
Любовь с подходящим незнакомцем 7.3
Любовь с подходящим незнакомцем (1963)
До свидания, Чарли 6.3
До свидания, Чарли (1964)
Боб и Кэрол, Тед и Элис 6.7
Боб и Кэрол, Тед и Элис (1969)
На слом! 7.1
На слом! (1966)
Пенелопа 6.3
Пенелопа (1966)
Внутренний мир Дэйзи Кловер 6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер (1965)
Свадьба на скалах 5.8
Свадьба на скалах (1965)
Джипси 7.1
Джипси (1962)
Прекрасные юные каннибалы 6.1
Прекрасные юные каннибалы (1960)

6.5

6.5
11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
