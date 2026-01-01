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Постер фильма На слом!
7.1
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7.1

На слом!

, 1966
This Property Is Condemned
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма На слом!
7.1

О фильме

Роберт Редфорд исполняет роль Оуэна Лигейта, судебного чиновника, приехавшего в захолустный южный городишко, чтобы закрыть большую часть железных дорог — основной источник дохода местных жителей. Вуд выступает в роли первой местной красавицы, Альвы Стар, влюбившейся в незнакомца. Удастся ли возлюбленным избежать страшной мести матери Альвы и «добропорядочных» горожан?

В ролях

Натали Вуд
Натали Вуд
Alva
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Owen
Чарльз Бронсон
J.J.
Кейт Рид
Hazel
Мэри Бэдхем
Willie
Алан Бакстер
Knopke
Роберт Блейк
Роберт Блейк
Sidney
Дэбни Коулмен
Salesman
John Harding
Johnson
Ray Hemphill
Jim
Режиссер Сидни Поллак
Сценарист Фрэнсис Форд Коппола, Теннесси Уильямс, Фред Коу, Edith Sommer
Композитор Кеньон Хопкинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 3 августа 1966
Дата выхода
7 октября 1966 Германия 16
4 октября 1966 Греция
3 февраля 1967 Ирландия 15
3 августа 1966 США
29 марта 1967 Франция
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $1 426
Производство Paramount Pictures, Seven Arts Productions
Другие названия
This Property Is Condemned, Una mujer sin horizonte, Dieses Mädchen ist für alle, A Flor à Beira do Pântano, Această proprietate este condamnată, Agapi gia ton erota, Alva - Hele byens pike, Esta Mulher é Proibida, Ez a ház bontásra vár, Flor à Beira do Pântano, Främlingen, Hvermands pige, Lânetli kadın, Min kropp är fördömd, Prokleti posed, Propiedad condenada, Propietat condemnada, Propriété interdite, Przeznaczone do likwidacji, Questa ragazza è di tutti, Traumstation, Tyttö oli jokaisen, Vaihtotavara, Verboden bezit, Zakázaný majetok, Забранена собственост, На слом!, 雨のニューオリンズ

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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