Роберт Редфорд исполняет роль Оуэна Лигейта, судебного чиновника, приехавшего в захолустный южный городишко, чтобы закрыть большую часть железных дорог — основной источник дохода местных жителей.
Вуд выступает в роли первой местной красавицы, Альвы Стар, влюбившейся в незнакомца. Удастся ли возлюбленным избежать страшной мести матери Альвы и «добропорядочных» горожан?
ПроизводствоParamount Pictures, Seven Arts Productions
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените10 голосов
7IMDb
Цитаты
Alva StarrНовый Орлеан — это точно не место, где человеку нужно долго чувствовать боль разлуки.
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