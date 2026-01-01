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Постер фильма Чудо колокола
6.6
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6.6

Чудо колокола

, 1948
The Miracle of the Bells
США / драма / 18+
Постер фильма Чудо колокола
6.6

В ролях

Фред МакМюррэй
Фред МакМюррэй
Bill Dunnigan
Алида Валли
Olga
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Father Paul
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Marcus Harris
Harold Vermilyea
Orloff
Чарльз Мередит
Father Spinsky
Джеймс Нолан
Tod Jones
Veronica Pataky
Anna Klovna
Филип Ан
Ming Gow
Фрэнк Фергюсон
Dolan
Режиссер Ирвинг Пичел
Сценарист Бен Хект, Расселл Дженни, Квентин Рейнольдс
Композитор Leigh Harline
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 16 марта 1948
Дата выхода
27 марта 1948 США
Производство Jesse L. Lasky Productions
Другие названия
The Miracle of the Bells, El milagro de las campanas, O Milagre dos Sinos, Russell Janney's The Miracle of the Bells, Die Glocken von Coaltown, Hamenos angelos, Het wonder der klokken, Il miracolo delle campane, Kellojen ihme, Klokkerne ringer for dig, Le miracle des cloches, Miracolul clopotelor, Mirakelklockorna, Mirakelklokkene, Чудо колокола, 奇蹟の鐘

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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