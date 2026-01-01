Оповещения от Киноафиши
Двойной динамит

Двойной динамит

Double Dynamite 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 25 декабря 1951
Дата выхода
25 декабря 1951 США
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
Double Dynamite, Don dinero, Don Dólar, Doppeltes Dynamit, Sulhanen vastatuulessa, Casar Não Custa, Dobbelt dynamitt, Double Dynamite!, Dublă dinamită, Dynamit kaful, En festman i modvind, İki Atom, Isto Sim é que é Vida, It's Only Money, Miljonär för en dag, Panik i banken, Questi dannati quattrini!, Une veine de..., Двойной динамит, ダブル・ダイナマイト
Режиссер
Ирвинг Каммингс
В ролях
Джейн Расселл
Джейн Расселл
Граучо Маркс
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Дон МакГуайр
Ховард Фриман
Все актеры и съемочная группа
Цитаты
Rosenthal, Police Dispatcher Разыскивается за присвоение $75,000 из Калифорнийского Фондового Траста. По книге заказов подтверждена личность. Мужчина. Белокожий. Каштановые волосы. Голубые глаза. Рост пять футов десять дюймов. Носит обувь с приподнятой подошвой. Бледный. Последний раз был в плохо сидящем костюме. С плечами с дополнительной набивкой. Похож на Фрэнка Синатру.
