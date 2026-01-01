Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Приди и протруби в свой рог
6.0
Киноафиша Фильмы Приди и протруби в свой рог
6.0

Приди и протруби в свой рог

, 1963
Come Blow Your Horn
США / комедия / 18+
Постер фильма Приди и протруби в свой рог
6.0

В ролях

Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Alan Baker
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Harry Baker
Молли Пайкон
Sophie Baker
Барбара Раш
Connie
Джилл Ст. Джон
Пегги Доун
Дэн Блокер
Mr. Eckman
Филлис МакГуайр
Mrs. Eckman
Тони Билл
Бадди Бейкер
Фил Арнольд
Clothing Store Tailor
R.G. Brown
Party Guest
Режиссер Бад Йоркин
Сценарист Нил Саймон, Норман Лир
Композитор Нельсон Риддл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 5 июня 1963
Дата выхода
5 июня 1963 США
Производство Essex Productions, Paramount Pictures, Tandem Productions
Другие названия
Come Blow Your Horn, Wenn mein Schlafzimmer sprechen könnte, Si mi alcoba hablase, Alle donne ci penso io, An borouse na milisi to krevvati, Bekarlık Sultanlıktır, Buddy und das süße Leben, Gallardo y calavera, Garçonnière à tempérament, Garçonniere op afbetaling, Jos vuoteeni voisi kertoa, Mulheres é Comigo, Na zene cu misliti ja, O Bem Amado, Pas på ungkarlene, Przyjdź i zadmij w róg, Slå på trumman bror, T'es plus dans la course, papa !, T'es plus dans la course, papa!, Vino să sufli în trompeta ta, Приди и протруби в свой рог, ナイスガイ ニューヨーク

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Приди и протруби в свой рог

Дыра в голове
Дыра в голове комедия
1959, США
6.0
Свадьба на скалах
Свадьба на скалах комедия
1965, США
5.0
Робин и 7 гангстеров
Робин и 7 гангстеров комедия, криминал, мюзикл
1964, США
6.0
Три сержанта
Три сержанта вестерн, комедия
1962, США
5.0
Нежная ловушка
Нежная ловушка мюзикл, комедия
1955, США
6.0
Молодые филадельфийцы
Молодые филадельфийцы драма
1959, США
7.0
И подбежали они
И подбежали они мелодрама, драма
1958, США
7.0
Приятель Джои
Приятель Джои мелодрама, мюзикл, драма
1957, США
6.0
Джокер
Джокер мюзикл, драма
1957, США
7.0
Все ради Пита
Все ради Пита комедия
1974, США
6.0
Это произошло в Бруклине
Это произошло в Бруклине мелодрама, мюзикл, комедия
1947, США
6.0
Парни и куколки
Парни и куколки комедия, мелодрама, мюзикл
1955, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Растворимый кофе перестанет быть «просто водой»: найдите на пачке одно важное слово
Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона
«На заправке был только 98-й, ну я его и залил»: что будет с двигателем, если смешать разный бензин
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)
Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
«Первый отдел» хорош, но этот детектив с Колесниковым сравнивают с фильмами Гая Ричи: «сюжет закрученный, актеры убедительны»
Ушел из дома вместе с сыном и не вернулся: звезда «Бригады» трагически погиб на рыбалке
Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)
Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше