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Джордан Хэйес
Джордан Хэйес
Jordan Hayes
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Джордан Хэйес
Jordan Hayes
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Дата рождения
14 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Монреаль, Канада
Биография Джордан Хэйес
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Фильмография Джордан Хэйес
Толмен. Первый демон
триллер
2020, Канада
7.0
Затаившиеся 3D
ужасы, триллер
2011, Канада / Италия
7.0
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19 февраля 2021 15:55
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