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Дом в конце улицы Дом в конце улицы
Киноафиша Фильмы Дом в конце улицы Награды и номинации фильма Дом в конце улицы
House at the End of the Street Дом в конце улицы 2012 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Награды и номинации фильма Дом в конце улицы

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MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший испуг
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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