О персоне
Фильмография
Статьи
Марина Шиманская
Marina Shimanskaya
Марина Шиманская
Marina Shimanskaya
Дата рождения
27 октября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Когда я стану великаном
(1978)
7.3
Культпоход в театр
(1982)
7.1
Эскадрон гусар летучих
(1980)
Фильмография Марина Шиманская
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
2023
1986
1984
1983
1982
1981
1980
1978
Все
10
Фильмы
9
Сериалы
1
Актер
10
6.4
Не дождетесь
мелодрама
2023, Россия
5.8
Рядом с вами
Next to You
комедия, мелодрама
1986, СССР
6.8
Чужая жена и муж под кроватью
Chuzhaya zhena i muzh pod krovatyu
комедия
1984, СССР
6.3
Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа
Comic Lover, or Love Escapades of Sir John Falstaff
комедия
1983, СССР
7.3
Культпоход в театр
Kultpokhod v teatr
комедия
1982, СССР
6.7
Берегите женщин
Beregite zhenshchin!
комедия, мюзикл
1981, СССР
3.6
Утро вечера мудренее
Tomorrow is a New Day
драма
1981, СССР
6.3
34-й скорый
34-y skoryy
боевик, драма
1981, СССР
Онлайн
7.1
Эскадрон гусар летучих
Eskadron gusar letuchikh
военный
1980, СССР
7.6
Когда я стану великаном
Kogda ya stanu velikanom
комедия, мелодрама
1978, СССР
Новости личной жизни Марина Шиманская
Поругалась с Табаковым и уехала из России: куда пропала Люба из хита «Берегите женщин»
Уехала в Испанию и осталась одна: судьба капитана Любы из фильма «Берегите женщин» сложилась печально
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
