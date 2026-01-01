Оповещения от Киноафиши
Марина Шиманская Marina Shimanskaya
Киноафиша Персоны Марина Шиманская

Марина Шиманская

Marina Shimanskaya

Дата рождения
27 октября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Когда я стану великаном 7.6
Когда я стану великаном (1978)
Культпоход в театр 7.3
Культпоход в театр (1982)
Эскадрон гусар летучих 7.1
Эскадрон гусар летучих (1980)

Фильмография Марина Шиманская

Жанр
Год
Не дождетесь 6.4
Не дождетесь
мелодрама 2023, Россия
Рядом с вами 5.8
Рядом с вами Next to You
комедия, мелодрама 1986, СССР
Чужая жена и муж под кроватью 6.8
Чужая жена и муж под кроватью Chuzhaya zhena i muzh pod krovatyu
комедия 1984, СССР
Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа 6.3
Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа Comic Lover, or Love Escapades of Sir John Falstaff
комедия 1983, СССР
Культпоход в театр 7.3
Культпоход в театр Kultpokhod v teatr
комедия 1982, СССР
Берегите женщин 6.7
Берегите женщин Beregite zhenshchin!
комедия, мюзикл 1981, СССР
Утро вечера мудренее 3.6
Утро вечера мудренее Tomorrow is a New Day
драма 1981, СССР
34-й скорый 6.3
34-й скорый 34-y skoryy
боевик, драма 1981, СССР
Онлайн
Эскадрон гусар летучих 7.1
Эскадрон гусар летучих Eskadron gusar letuchikh
военный 1980, СССР
Когда я стану великаном 7.6
Когда я стану великаном Kogda ya stanu velikanom
комедия, мелодрама 1978, СССР
