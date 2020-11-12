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Постер фильма Круг второй
7.1
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7.1

Круг второй

, 1990
Круг второй
СССР / драма / 18+
Постер фильма Круг второй
7.1

О фильме

Песчаные южные панорамы «Дней затмения» были инфернальны и пустынны. Еще более пустынны и более инфернальны северные безжизненные пейзажи и мертвые интерьеры «Круга второго». Иная климатическая зона когда-то единой в своем неблагополучии страны. И герой все тот же молодой пришелец, нездешний житель, и носит ту же фамилию — Малянов. Но сыгранный другим исполнителем, ленинградским студентом Петром Александровым, он уже не пышет здоровьем, а едва несет в себе бледный огонек жизни и долга — долга хоронить своего мертвого отца и разбираться с жалким отцовским наследством. Обломки обесценившихся сувениров в руках нищего наследника — вот горькая и пронзительная сокуровская метафора Отечества. И еще одна метафора — переполненный автобус, в котором совершается безмолвное, безликое насилие. Александр Сокуров (из авторской аннотации к фильму): «Скорбный долг сына, единый для всех живущих, — похоронить отца. Главное и единственное событие фильма «Круг второй», запечатленное с эпической простотой и подробностью факта. Но именно в нем зримо выявились все разъятые связи нашей жизни, бессмысленная инерция распавшихся ритуалов, имевших когда–то и сокровенное содержание, и значение… Мертвый отец, мертвый город, мертвые времена, и день неотличим от ночи, а жизнь — от небытия. Бесследный уход, ничтожное наследство — горсть фальшивых реликвий, подытоживших целую жизнь… Вот он, трагический исход исторического заблуждения нашего общества — общества, дерзнувшего оборвать связь времен и обойтись социальной догмой». Призы и награды: 1990. XIX Международный кинофестиваль в Роттердаме. Приз ФИПРЕССИ, приз нидерландских кинокритиков «За развитие авангардного направления в области киноискусства». 1990. Приз к/с «Ленфильм» имени Г. Козинцева за лучшую режиссуру. В программе показа также короткометражный игровой фильм выпускника Мастерской А.Н.Сокурова в Кабардино-Балкарском университете Кантемира Балагова «Первый я».

В ролях

Петр Александров
Надежда Роднова
Тамара Тимофеева
Александр Быстряков
R. Molokeyev
D. Samokhin
N. Sidash
O. Ignatov
F. Potapov
Сергей Выборнов
Режиссер Александр Сокуров
Сценарист Юрий Арабов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 11 сентября 1990
Дата выхода
25 октября 1991 Нидерланды
11 сентября 1990 СССР
Другие названия
Krug vtoroy, The Second Circle, A második kör, De tweede cirkel, Den anden kreds, Der zweite Kreis, Drugi krąg, Il secondo cerchio, Le deuxième cercle, O Segundo Circulo, Δεύτερος κύκλος, Круг второй, セカンド・サークル, El segundo círculo

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
Обновлено 12 ноября 2020

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