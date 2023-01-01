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Туринская лошадь Туринская лошадь
Киноафиша Фильмы Туринская лошадь Награды и номинации фильма Туринская лошадь
A Torinói ló Туринская лошадь 2011 / США / Германия / Франция / Швейцария / Венгрия
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Туринская лошадь

Вся информация о фильме
Берлинале 2011 Берлинале 2011
«Серебряный медведь» - Гран-при жюри
Победитель
Приз ФИПРЕССИ
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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