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Фильмография
Михай Кормош
Mihály Kormos
Киноафиша
Персоны
Михай Кормош
Михай Кормош
Mihály Kormos
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
http://www.wikidata.org/.well-known/genid/bfe3f2d2c775f8b709ba6cdbff4baf9c
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Сатанинское танго
(1994)
8.1
Гармонии Веркмейстера
(2000)
7.3
Туринская лошадь
(2011)
Фильмография Михай Кормош
7.3
Туринская лошадь
A Torinói ló
драма
2011, США / Германия / Франция / Швейцария / Венгрия
Смотреть трейлер
7.1
Человек из Лондона
A Londoni férfi
драма, криминал, детектив
2007, Франция / Германия / Венгрия
8.1
Гармонии Веркмейстера
Werckmeister harmóniák
драма, детектив
2000, Венгрия / Италия / Германия
8.2
Сатанинское танго
Sátántangó
драма
1994, Германия / Венгрия / Швейцария
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