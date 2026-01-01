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Михай Кормош Mihály Kormos
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Михай Кормош

Mihály Kormos

Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
http://www.wikidata.org/.well-known/genid/bfe3f2d2c775f8b709ba6cdbff4baf9c
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Сатанинское танго 8.2
Сатанинское танго (1994)
Гармонии Веркмейстера 8.1
Гармонии Веркмейстера (2000)
Туринская лошадь 7.3
Туринская лошадь (2011)

Фильмография Михай Кормош

Туринская лошадь 7.3
Туринская лошадь A Torinói ló
драма 2011, США / Германия / Франция / Швейцария / Венгрия
Смотреть трейлер
Человек из Лондона 7.1
Человек из Лондона A Londoni férfi
драма, криминал, детектив 2007, Франция / Германия / Венгрия
Гармонии Веркмейстера 8.1
Гармонии Веркмейстера Werckmeister harmóniák
драма, детектив 2000, Венгрия / Италия / Германия
Сатанинское танго 8.2
Сатанинское танго Sátántangó
драма 1994, Германия / Венгрия / Швейцария
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