Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Янош Держи
János Derzsi
Киноафиша
Персоны
Янош Держи
Янош Держи
János Derzsi
Дата рождения
20 апреля 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Король Иштван
(1984)
8.2
Сатанинское танго
(1994)
8.1
Гармонии Веркмейстера
(2000)
Фильмография Янош Держи
5.5
Эмма и голова смерти
Emma and the Death's Head
драма
2024, Словакия
7.3
Туринская лошадь
A Torinói ló
драма
2011, США / Германия / Франция / Швейцария / Венгрия
Смотреть трейлер
7.1
Человек из Лондона
A Londoni férfi
драма, криминал, детектив
2007, Франция / Германия / Венгрия
8.1
Гармонии Веркмейстера
Werckmeister harmóniák
драма, детектив
2000, Венгрия / Италия / Германия
8.2
Сатанинское танго
Sátántangó
драма
1994, Германия / Венгрия / Швейцария
7.3
Сумерки
Szürkület
криминал, драма, детектив
1990, Венгрия
8.3
Король Иштван
István, a király
драма, исторический, музыка
1984, Венгрия
7
Ночная песнь собаки
Kutya éji dala
драма
1983, Венгрия
Показать еще
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить