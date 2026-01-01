Италия, Франция, Германия / драма, исторический / 18+
7.1
О фильме
В Рим, где правит Папа Климент VII, приезжает талантливый, но бедный флорентийский ювелир Бенвенуто Челлини. Он мечтает служить искусству, оставаясь при этом свободным человеком. Для истинных ценителей прекрасного этот амбициозный молодой человек — великий художник, для клеветников — распутник, драчун и наглец. Энергии Челлини хватает на все: и на создание шедевров, и на отпор врагам…
ПроизводствоLeader Cinematografica, Cinémax, Rai 2
Другие названия
Una vita scellerata, Cellini: A Violent Life, A Violent Life, Benvenuto Cellini, Benvenuto Cellini élete, Cellini - o viata violenta, Cellini, l'or et le sang, Cellini, una vida violenta, Cellini, una vita violenta, Cellini: Uma Vida Violenta, Cellini: Zapiski awanturnika, Cellini
Рейтинг фильма
7.1
Оцените11 голосов
7IMDb
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