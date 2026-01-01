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Постер фильма Челлини: Преступная жизнь
7.1
Киноафиша Фильмы Челлини: Преступная жизнь
7.1

Челлини: Преступная жизнь

, 1990
Una Vita scellerata
Италия, Франция, Германия / драма, исторический / 18+
Постер фильма Челлини: Преступная жизнь
7.1

О фильме

В Рим, где правит Папа Климент VII, приезжает талантливый, но бедный флорентийский ювелир Бенвенуто Челлини. Он мечтает служить искусству, оставаясь при этом свободным человеком. Для истинных ценителей прекрасного этот амбициозный молодой человек — великий художник, для клеветников — распутник, драчун и наглец. Энергии Челлини хватает на все: и на создание шедевров, и на отпор врагам…

В ролях

Вадек Станчак
Benvenuto Cellini
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Governor
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Pope Clement VII
Бернар-Пьер Доннадье
François the First
Софи Уорд
Софи Уорд
Sulpizia
Маурицио Донадони
Rosso Fiorentino
Флоранс Пернель
Catherine
Памела Виллорези
Памела Виллорези
Fiore
Марни Мэйтлэнд
Blind cardinal
Луиджи Ди Фьоре
Pierluigi Farnese
Режиссер Джакомо Баттиато
Сценарист Бенвенуто Челлини, Витторио Боничелли
Композитор Франко Баттиато
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция / Германия
Продолжительность 4 часа 4 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 2 мая 1990
Дата выхода
2 мая 1990 Италия
Производство Leader Cinematografica, Cinémax, Rai 2
Другие названия
Una vita scellerata, Cellini: A Violent Life, A Violent Life, Benvenuto Cellini, Benvenuto Cellini élete, Cellini - o viata violenta, Cellini, l'or et le sang, Cellini, una vida violenta, Cellini, una vita violenta, Cellini: Uma Vida Violenta, Cellini: Zapiski awanturnika, Cellini

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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