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Чико и Рита Чико и Рита
Киноафиша Фильмы Чико и Рита Награды и номинации мультфильма Чико и Рита
Chico & Rita Чико и Рита 2010 / Испания / Великобритания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации мультфильма Чико и Рита

Вся информация о мультфильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
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