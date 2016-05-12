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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Девушка без рук
La jeune fille sans mains / The girl without hands
Девушка без рук, 2016
2016 / Франция
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12
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
анимация
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о выходе в прокат
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
12 мая 2016
Возраст
12+
Режиссер
Себастьен Лоденбах
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек мультфильма
Девушка без рук
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
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