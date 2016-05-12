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Девушка без рук Девушка без рук
Киноафиша Фильмы Девушка без рук
La jeune fille sans mains / The girl without hands

Девушка без рук, 2016

2016 / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 12 мая 2016
Возраст 12+
Режиссер
Себастьен Лоденбах
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Девушка без рук 2 постера
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саундтрек мультфильма Девушка без рук
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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