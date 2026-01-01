Оповещения от Киноафиши
«Мой друг»
1
О персоне
Фильмография
Марио Гуерра
Mario Guerra
Киноафиша
Марио Гуерра
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Романтический герой
Популярные фильмы
7.8
Бенни
(2006)
7.3
Четыре сезона в Гаване
(2016)
6.9
Юлий
(2018)
Фильмография Марио Гуерра
Актер
6
6.9
Юлий
Yuli
биография, драма, исторический
2018, Германия / Куба / Испания / Франция / Великобритания
6.5
Серхио и Сергей
Sergio and Sergei
драма
2017, Испания / Куба
7.3
Четыре сезона в Гаване
драма, криминал, триллер
2016, Испания/Куба
6.1
Проект века
La obra del siglo
драма
2015, Швейцария / Куба / Аргентина / Германия
6.8
Чико и Рита
Chico & Rita
анимация, мелодрама, мюзикл
2010, Испания / Великобритания
Смотреть трейлер
7.8
Бенни
Benny, El
драма, мюзикл
2006, Куба
