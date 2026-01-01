Оповещения от Киноафиши
Марио Гуерра Mario Guerra
Марио Гуерра

Mario Guerra

Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Романтический герой

Популярные фильмы

Бенни 7.8
Бенни (2006)
Четыре сезона в Гаване 7.3
Четыре сезона в Гаване (2016)
Юлий 6.9
Юлий (2018)

Фильмография Марио Гуерра

Жанр
Год
Юлий 6.9
Юлий Yuli
биография, драма, исторический 2018, Германия / Куба / Испания / Франция / Великобритания
Серхио и Сергей 6.5
Серхио и Сергей Sergio and Sergei
драма 2017, Испания / Куба
Четыре сезона в Гаване 7.3
Четыре сезона в Гаване
драма, криминал, триллер 2016, Испания/Куба
Проект века 6.1
Проект века La obra del siglo
драма 2015, Швейцария / Куба / Аргентина / Германия
Чико и Рита 6.8
Чико и Рита Chico & Rita
анимация, мелодрама, мюзикл 2010, Испания / Великобритания
Бенни 7.8
Бенни Benny, El
драма, мюзикл 2006, Куба
