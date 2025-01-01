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Андруша Ваддингтон Andrucha Waddington
Киноафиша Персоны Андруша Ваддингтон

Андруша Ваддингтон

Andrucha Waddington

Дата рождения
1 января 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Популярные фильмы

Шакринья — старый забияка 6.7
Шакринья — старый забияка (2018)
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник 6.5
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник (2010)
Рио, я люблю тебя 5.9
Рио, я люблю тебя (2014)

Фильмография Андруша Ваддингтон

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 4 Сериалы 1 Продюсер 2 Режиссер 4 Сценарист 1
Вини-младший 3.4
Вини-младший Vini Jr.
биография, документальный, спорт 2025, Бразилия
Анитта. Рожденная в Онориу
Анитта. Рожденная в Онориу
музыка 2020, Бразилия
Шакринья — старый забияка 6.7
Шакринья — старый забияка Chacrinha: O Velho Guerreiro
драма, комедия 2018, Бразилия
Рио, я люблю тебя 5.9
Рио, я люблю тебя Rio, Eu Te Amo
драма, мелодрама 2014, Бразилия / США
Смотреть трейлер
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник 6.5
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник Lope
драма, биография 2010, Бразилия / Испания
Смотреть трейлер
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