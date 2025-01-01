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Андруша Ваддингтон
Andrucha Waddington
Киноафиша
Персоны
Андруша Ваддингтон
Андруша Ваддингтон
Andrucha Waddington
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Популярные фильмы
6.7
Шакринья — старый забияка
(2018)
6.5
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
(2010)
5.9
Рио, я люблю тебя
(2014)
Фильмография Андруша Ваддингтон
Жанр
Все
Биография
Документальный
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Спорт
Год
Все
2025
2020
2018
2014
2010
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Продюсер
2
Режиссер
4
Сценарист
1
3.4
Вини-младший
Vini Jr.
биография, документальный, спорт
2025, Бразилия
Анитта. Рожденная в Онориу
музыка
2020, Бразилия
6.7
Шакринья — старый забияка
Chacrinha: O Velho Guerreiro
драма, комедия
2018, Бразилия
5.9
Рио, я люблю тебя
Rio, Eu Te Amo
драма, мелодрама
2014, Бразилия / США
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6.5
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
Lope
драма, биография
2010, Бразилия / Испания
Смотреть трейлер
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