Гамлет
Оскар 1997
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
