Чарльз Прайс становится единственным наследником семейного бизнеса – небольшого завода по выпуску обуви. Правда, парень скорее раздосадован таким подарком судьбы, ведь предприятие находится на грани банкротства. Герой уже подумывает продать фабрику и потратить вырученные деньги с пользой, но неожиданно на него сваливается необычный заказ. Судьба сталкивает Чарльза с трансвеститом Саймоном, нынче известным под творческим псевдонимом Лола. Саймон и такие же, как он, трансвеститы выступают в шоу и остро нуждаются в подходящей обуви, ведь найти женские сапожки, подходящие по размеру и качеству, практически невозможно. Поразмыслив, Чарльз берется за дело…
Основанная на реальных событиях картина KINKY BOOTS рассказывает историю Чарли Прайса, намеревающегося спасти обувную фабрику отца в Нортхэмптоне, которая находится на грани банкротства. Перед лицом неминуемого закрытия фабрики, являвшейся семейной гордостью в течение нескольких поколений, Чарли впадает в отчаяние.
Но внезапная встреча с эффектным и бойким трансвеститом по имени Лола из кабаре в Сохо рождает проблеск надежды для обреченной фабрики и её несчастных служащих. Может быть, интерес Лолы к стильной, эксцентричной и сексуальной женской обуви (но пошитой для мужчин!) – и есть долгожданный ответ на молитвы Чарли.
Готов ли консервативный Нортхэмптон к общению с Лолой и ей подобными?!
|30 августа 2005
|Австралия
|7 октября 2005
|Великобритания
|8 июля 2006
|Испания
|23 июня 2006
|Италия
|20 января 2006
|США
|7 октября 2005
|Франция