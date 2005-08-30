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Постер фильма Чумовые боты
6.7
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6.7

Чумовые боты

, 2005
Kinky Boots
США, Великобритания / комедия, драма / 18+
Постер фильма Чумовые боты
6.7

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Чарльз Прайс становится единственным наследником семейного бизнеса – небольшого завода по выпуску обуви. Правда, парень скорее раздосадован таким подарком судьбы, ведь предприятие находится на грани банкротства. Герой уже подумывает продать фабрику и потратить вырученные деньги с пользой, но неожиданно на него сваливается необычный заказ. Судьба сталкивает Чарльза с трансвеститом Саймоном, нынче известным под творческим псевдонимом Лола. Саймон и такие же, как он, трансвеститы выступают в шоу и остро нуждаются в подходящей обуви, ведь найти женские сапожки, подходящие по размеру и качеству, практически невозможно. Поразмыслив, Чарльз берется за дело…

  • В основу фильма легла реальная история. Чтобы спасти семейный бизнес, владелец фабрики мужской обуви, расположенной в Нортгемптоншире, начал производить необычные сапоги и туфли для трансвеститов.  
  • Фильм настолько полюбился бродвейскому продюсеру Дэрил Рот, что она поставила одноименный мюзикл. Впоследствии шоу, музыку к которому написала Синди Лопер, появилось не только на Бродвее, но и в Вест-Энде.
  • Обувная ярмарка, которую можно увидеть в кадре, существует на самом деле, но располагается она не в центре Милана, а в одном из выставочных комплексов на окраине города.

Основанная на реальных событиях картина KINKY BOOTS рассказывает историю Чарли Прайса, намеревающегося спасти обувную фабрику отца в Нортхэмптоне, которая находится на грани банкротства. Перед лицом неминуемого закрытия фабрики, являвшейся семейной гордостью в течение нескольких поколений, Чарли впадает в отчаяние.

Но внезапная встреча с эффектным и бойким трансвеститом по имени Лола из кабаре в Сохо рождает проблеск надежды для обреченной фабрики и её несчастных служащих. Может быть, интерес Лолы к стильной, эксцентричной и сексуальной женской обуви (но пошитой для мужчин!) – и есть долгожданный ответ на молитвы Чарли.

Готов ли консервативный Нортхэмптон к общению с Лолой и ей подобными?!

В ролях

Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Charlie
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Lola
Ник Фрост
Ник Фрост
Don
Сара-Джейн Поттс
Lauren
Джемайма Рупер
Nicola
Линда Бэссетт
Линда Бэссетт
Melanie
Роберт Пью
Роберт Пью
Harold Price
Ивэн Хупер
George
Стивен Маркус
Big Mike
Мона Хаммонд
Pat
Режиссер Джулиан Джаррольд
Сценарист Geoff Deane, Тим Фёрт
Композитор Эдриэн Джонстон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 11 ноября 2005
Премьера в мире 30 августа 2005
Дата выхода
30 августа 2005 Австралия
7 октября 2005 Великобритания
8 июля 2006 Испания
23 июня 2006 Италия
20 января 2006 США
7 октября 2005 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $9 950 133
Производство Miramax, Harbour Pictures, Price Productions
Другие названия
Kinky Boots, Botas audaces para pies diferentes, Drôles de bottes, Kinky Boots - Decisamente diversi, Kinky Boots - Fábrica de Sonhos, Kinky Boots - Man(n) trägt Stiefel, Kinky Boots - Uma Aposta em Grande, Kozaczki z pieprzykiem, Mr. Tűsarok, Müstehcen Çizmeler, Pisando fuerte (Kinky Boots), Sexi čižmičky, Sexy botky, The Kinky Boot Factory, Topánky, U visokim potpeticama, Ексцентричні чобітки, Секси ботуши, Чyмовые боты, キンキーブーツ, 長靴妖姬, 长靴妖姬

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 июня 2024

Цитаты

Lola [выглядит в ужасе] Бордовый. Боже, только не скажи, что я навеял что-то бордовое. Красный. Красный. *Красный*. *Красный*, Чарли, дружище. *Красный*! Это цвет секса! Бордовый — цвет грелок! Красный — цвет секса, страха, опасности и табличек с надписью: Вход. Воспрещён. Всё, что я люблю в жизни.

Отзывы о фильме

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