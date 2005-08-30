Основанная на реальных событиях картина KINKY BOOTS рассказывает историю Чарли Прайса, намеревающегося спасти обувную фабрику отца в Нортхэмптоне, которая находится на грани банкротства. Перед лицом неминуемого закрытия фабрики, являвшейся семейной гордостью в течение нескольких поколений, Чарли впадает в отчаяние.

Но внезапная встреча с эффектным и бойким трансвеститом по имени Лола из кабаре в Сохо рождает проблеск надежды для обреченной фабрики и её несчастных служащих. Может быть, интерес Лолы к стильной, эксцентричной и сексуальной женской обуви (но пошитой для мужчин!) – и есть долгожданный ответ на молитвы Чарли.

Готов ли консервативный Нортхэмптон к общению с Лолой и ей подобными?!