Фильмы
Приключения Присциллы, королевы пустыни
Награды и номинации фильма Приключения Присциллы, королевы пустыни
Награды и номинации фильма Приключения Присциллы, королевы пустыни 1994
Оскар 1995
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
