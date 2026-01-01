Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Приключения Присциллы, королевы пустыни Награды и номинации фильма Приключения Присциллы, королевы пустыни

Награды и номинации фильма Приключения Присциллы, королевы пустыни 1994

Оскар 1995 Оскар 1995
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Best Make Up/Hair
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
