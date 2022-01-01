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Приключения Присциллы, королевы пустыни Приключения Присциллы, королевы пустыни
Киноафиша Фильмы Приключения Присциллы, королевы пустыни Приключения Присциллы, королевы пустыни, 1994: актеры и роли
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert Приключения Присциллы, королевы пустыни 1994 / Великобритания / Австралия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Приключения Присциллы, королевы пустыни, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стефан Эллиотт Стефан Эллиотт Stephan Elliott
В ролях
Теренс Стэмп Теренс Стэмп Terence Stamp Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce Билл Хантер Bill Hunter
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Забытое чудо
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