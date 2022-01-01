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Башак Кёклюкая
Башак Кёклюкая
Basak Köklükaya
О персоне
Фильмография
Башак Кёклюкая
Basak Köklükaya
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Дата рождения
19 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Анкара, Турция
Биография Башак Кёклюкая
Родилась 19 апреля 1974 года. Анкара, Турция.
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