Эль Греко

El Greco 18+
О фильме

Он не оставил после себя учеников, не создал собственной школы и не примкнул ни к одному из художественных направлений того времени. Его искусство было не только шире пределов любой национальной традиции, но и далеко опередило свое время. Уроженец острова Крит, Доминикос Теотокопулос получил прозвище Грек. Именно под этим именем он и вошел в историю искусства.
Страна Испания / Греция
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 января 2007
Дата выхода
11 октября 2007 Греция
1 января 2007 США
Сборы в мире $9 620 040
Производство La Productora Vídeo Comunicació, Greek Film Centre (GFC), Tivoli-Filmproductions
Другие названия
El Greco, El Greco - El último desafío a Dios, Ελ Γκρέκο, Ел Греко, Эль Греко, エル・グレコ
Режиссер
Яннис Смарагдис
В ролях
Ник Ашдон
Хуан Диего Ботто
Хуан Диего Ботто
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
El Greco Ты однажды тянулся к Богу, а пальцы сжались на пустоте; и ты не научился. Как Бог может говорить с тобой, если вместо любви ты лишь жжёшь, рушишь и сеешь вокруг ненависть?
El Greco Теперь, конечно, настал мой черёд — но ты не сможешь сжечь меня... и я скажу тебе почему:
El Greco Потому что я горю всю свою жизнь, всю жизнь; не в огне, в свете. Я бросился в его пламя.
El Greco Ты разводишь пожары, потому что боишься гореть. Ты боишься света, и поэтому я жалею тебя, мой старый друг, Ниньо де Гевара.
El Greco Потому что бояться — ты не ошибаешься, но каждый твой огонь всё глубже затягивает тебя во тьму, и сколько бы людей ты ни сжёг — ты из неё не выберешься.
El Greco Может ли тьма осудить свет?
