El Greco Ты однажды тянулся к Богу, а пальцы сжались на пустоте; и ты не научился. Как Бог может говорить с тобой, если вместо любви ты лишь жжёшь, рушишь и сеешь вокруг ненависть?

El Greco Теперь, конечно, настал мой черёд — но ты не сможешь сжечь меня... и я скажу тебе почему:

El Greco Потому что я горю всю свою жизнь, всю жизнь; не в огне, в свете. Я бросился в его пламя.

El Greco Ты разводишь пожары, потому что боишься гореть. Ты боишься света, и поэтому я жалею тебя, мой старый друг, Ниньо де Гевара.

El Greco Потому что бояться — ты не ошибаешься, но каждый твой огонь всё глубже затягивает тебя во тьму, и сколько бы людей ты ни сжёг — ты из неё не выберешься.