Он не оставил после себя учеников, не создал собственной школы и не примкнул ни к одному из художественных направлений того времени. Его искусство было не только шире пределов любой национальной традиции, но и далеко опередило свое время. Уроженец острова Крит, Доминикос Теотокопулос получил прозвище Грек. Именно под этим именем он и вошел в историю искусства.
СтранаИспания / Греция
Продолжительность1 час 59 минут
Год выпуска2007
Премьера в мире1 января 2007
Дата выхода
11 октября 2007
Греция
1 января 2007
США
Сборы в мире$9 620 040
ПроизводствоLa Productora Vídeo Comunicació, Greek Film Centre (GFC), Tivoli-Filmproductions
Другие названия
El Greco, El Greco - El último desafío a Dios, Ελ Γκρέκο, Ел Греко, Эль Греко, エル・グレコ