Урания, 2006

Лето 1969 года, в Греции диктатура "чёрных полковников", а в маленьком городке юный Ахиллес ломает ногу, свалившись со стены кинотеатра, куда он забрался дабы увидеть голую Бриджит Бардо...

После визита в город он узнаёт о предстоящем грандиозном событии - полёте астронавтов на луну. Это известие полностью меняет его жизнь, теперь он одержим одной идеей - накопить на телевизор, чтобы увидеть сие историческое событие. Он даже готов отложить на время другое не менее важное дело - поход к местной "жрице любви", чтобы лишиться невинности.