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Uranya

Урания, 2006

2006 / Греция / Италия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Лето 1969 года, в Греции диктатура "чёрных полковников", а в маленьком городке юный Ахиллес ломает ногу, свалившись со стены кинотеатра, куда он забрался дабы увидеть голую Бриджит Бардо...
После визита в город он узнаёт о предстоящем грандиозном событии - полёте астронавтов на луну. Это известие полностью меняет его жизнь, теперь он одержим одной идеей - накопить на телевизор, чтобы увидеть сие историческое событие. Он даже готов отложить на время другое не менее важное дело - поход к местной "жрице любви", чтобы лишиться невинности.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 7 декабря 2006
Возраст 16+
Режиссер
Костас Капакас
В ролях
Арис Цапис
Мария Грация Кучинотта
Димитрис Пьятис
Манолис Мавроматакис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Урания 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Расписание показов фестиваля «Современное кино Греции» С 8 по 12 октября в Москве состоится Международный кинофестиваль «Современное кино Греции», в программу которого вошли картины лучших греческих режиссёров: Тео Ангелопулоса, Костаса
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8 октября 2016 12:43
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