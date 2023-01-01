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The Help Прислуга 2011 / США
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма Прислуга

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая песня
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучший фильм
Номинант
Лучший актерский ансамбль
Номинант
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