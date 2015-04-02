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Прислуга
Отзывы о фильме «Прислуга»
The Help
Прислуга
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Просто славный фильм, из тех, что оставляют теплый след на душе и ругать не хочется.
Минус - большой хронометраж. Почти 2,5 часа.
Замысел становится понятен довольно быстро; и уже без разницы, выйдет эта книга у героини Эммы Стоун или нет, а кино все длится и длится.
Над хозяйками заслуженно поиздевались и насмеялись (последнее наиболее приятно, т.к. без смеха кино было бы тоскливой драмой).
А вот служанки в фильме, наоборот, достойны любви и уважения, они сплошь добрые, чуткие, работящие и преданные.
Мужчины авторов мало волнуют, они маячат где-то на заднем плане, озабочены зарабатыванием денюжки.
Так что кино, наверное, больше женское. Как если бы каждой Отчаянной домохозяйке дали бы по темнокожей служанке, и что бы вышло из этого...
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 27/01/2012 - 19:24:20
Теплый - потому что по-настоящему хороший фильм, задевший за живое.
Но "охреневания" не вызвавший. Охреневание когда-то было от "Миссисипи в огне" Алана Паркера.
А здесь довольно мягко, временами даже весело.
Мне кажется, Прислуга не конкретно о сегрегации, фильм шире смотрит.
Даже если с позиции закона ты прав, не стоит быть сволочью по отношению к тем, кто от тебя зависит. И еще он про ту самую капельку, которая, как известно, камень точит.
Был фильм "Блондинка в законе", там молодая амбициозная боролась за права собачек, а в "Прислуге" молодая амбициозная тоже вроде борется...ну, вы поняли.
За Октавию Спенсер болею, буду рада, если Оскара получит.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Мария Мироненко
12 июля 2017, 11:35
Фильм невероятно сильный и трогательный! Сопереживаешь героям и хочешь, чтобы они одержали победу над несправедливостью. Финал сначала позабавил, потом удивил, потом я даже всплакнула, но не поняла, от гордости за главную героиню или от крика ребёнка, который не хотел отпускать свою любимую няню.
Этот фильм показывает, что все принципы и убеждения во многом навязаны обществом, в котором ты живёшь, и не все умеют не поддаться этому давлению.
Однозначно, стоит посмотреть! 👍🏽
12 июля 2017, 11:35
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Минус - большой хронометраж. Почти 2,5 часа.
Замысел становится понятен довольно быстро; и уже без разницы, выйдет эта книга у героини Эммы Стоун или нет, а кино все длится и длится.
Над хозяйками заслуженно поиздевались и насмеялись (последнее наиболее приятно, т.к. без смеха кино было бы тоскливой драмой).
А вот служанки в фильме, наоборот, достойны любви и уважения, они сплошь добрые, чуткие, работящие и преданные.
Мужчины авторов мало волнуют, они маячат где-то на заднем плане, озабочены зарабатыванием денюжки.
Так что кино, наверное, больше женское. Как если бы каждой Отчаянной домохозяйке дали бы по темнокожей служанке, и что бы вышло из этого...
Теплый - потому что по-настоящему хороший фильм, задевший за живое.
Но "охреневания" не вызвавший. Охреневание когда-то было от "Миссисипи в огне" Алана Паркера.
А здесь довольно мягко, временами даже весело.
Мне кажется, Прислуга не конкретно о сегрегации, фильм шире смотрит.
Даже если с позиции закона ты прав, не стоит быть сволочью по отношению к тем, кто от тебя зависит. И еще он про ту самую капельку, которая, как известно, камень точит.
Был фильм "Блондинка в законе", там молодая амбициозная боролась за права собачек, а в "Прислуге" молодая амбициозная тоже вроде борется...ну, вы поняли.
За Октавию Спенсер болею, буду рада, если Оскара получит.
Этот фильм показывает, что все принципы и убеждения во многом навязаны обществом, в котором ты живёшь, и не все умеют не поддаться этому давлению.
Однозначно, стоит посмотреть! 👍🏽
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