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Киноафиша Фильмы Прислуга Прислуга, 2011: актеры и роли
The Help Прислуга 2011 / США
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Прислуга, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тейт Тэйлор Тейт Тэйлор Tate Taylor
В ролях
Эмма Стоун Эмма Стоун Emma Stone Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Bryce Dallas Howard Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Дэвид Ойелоуо Дэвид Ойелоуо David Oyelowo Сисси Спэйсек Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Майк Вогель Аллисон Дженни Октавия Спенсер Октавия Спенсер Octavia Spencer
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