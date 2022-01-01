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Прислуга
Прислуга, 2011: актеры и роли
The Help
Прислуга
2011 / США
Трейлер
7.5
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Прислуга, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тейт Тэйлор
Tate Taylor
В ролях
Эмма Стоун
Emma Stone
Брайс Даллас Ховард
Bryce Dallas Howard
Виола Дэвис
Viola Davis
Дэвид Ойелоуо
David Oyelowo
Сисси Спэйсек
Джессика Честейн
Jessica Chastain
Майк Вогель
Аллисон Дженни
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
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Одна
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