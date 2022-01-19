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Крис Лоуэлл
Крис Лоуэлл
Chris Lowell
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Крис Лоуэлл
Chris Lowell
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Дата рождения
17 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Атланта, Джорджия, США
Рост
178 см
Биография Криса Лоуэлла
Родился 17 октября 1984 года. Атланта, Джорджия, США.
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Фильмография Криса Лоуэлла
Девушка, подающая надежды
драма, триллер, криминал
2020, США / Великобритания
7.0
Бегущая от реальности
триллер, драма, детектив
2016, США
5.0
Яркая звезда
комедия, драма, мелодрама
2013, США
5.0
Молодые сердца
драма, мелодрама, военный
2012, США
6.0
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В дебютном эпизоде «Как я встретила вашего папу» раскрыли связь сериала с «Как я встретил вашу маму»
Все гениальное просто.
Написать
19 января 2022 13:57
Ситком «Как я встретила вашего папу» разочаровал критиков
Зрители смогут оценить шоу уже на следующей неделе.
Написать
14 января 2022 16:17
В праздничном трейлере «Как я встретила вашего папу» главные герои делятся своими планами на новый год
Зрителей продолжают знакомить с персонажами спин-оффа.
Написать
5 января 2022 13:48
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