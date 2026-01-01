Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Бегство Логана Награды и номинации фильма Бегство Логана

Награды и номинации фильма Бегство Логана 1976

Оскар 1977 Оскар 1977
Special Achievement Award
Победитель
Special Achievement Award
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
ММКФ 1977 ММКФ 1977
Золотой приз
Номинант
