Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей боевика «Смертельное оружие»

Основная серия насчитывает четыре фильма с Мелом Гибсоном в главной роли; а несколько лет назад «по мотивам» культовой серии боевиков был снят сериал, в котором главную роль играл сначала Клэйн Кроуфорд, а затем известный по комедиям «Американский пирог» Шон Уильям Скотт.

«Смертельное оружие», 1987.

Риггс – полицейский, в прошлом прошедший вьетнамскую войну и потерявший жену. Он не всегда ведет себя адекватно, но его уважают и дают кличку «Смертельное оружие». Мерта – другой сотрудник полиции, обладающий гораздо более приземленным характером, обремененный стереотипами и семейной жизнью. Оба предпочитают работать по одному, но в этот раз получают приказ от начальства – выполнять задание вместе. Герои попадают в непрекращающуюся последовательность опасных приключений, а различия в характерах вызывают яркий комизм и острую драматичность ситуаций, в которых они оказываются. Странному тандему предстоит найти общий язык и ликвидировать преступную группировку наркоторговцев.

«Смертельное оружие 2», 1989

Риггс и Мерта по-прежнему работают вместе и самоотверженно борются с криминальным миром, сажая в тюрьму убийц, грабителей и мошенников. Во время очередной погони за бандитами они видят, как из багажника перевернувшегося автомобиля высыпаются золотые монеты Южной Африки. Детективы берутся за расследование этого дела. Вдобавок им поручена охрана Лео Гетса, важного свидетеля. Кто-то из преступников не хочет, чтобы он добрался до суда и дал показания, поэтому его пытаются устранить, а представители посольства подозрительно не проявляют никакой реакции на зпросы. Нити двух разных дел переплетаются между собой и приводят полицейских в тупик. Риггс знакомится с Рикой, которая работает в посольстве секретарем. Она проливает свет на темную историю, а Мерта тем временем находит важную зацепку. Отважные детективы планируют нанести сокрушительный удар по криминальной группировке.

«Смертельное оружие 3», 1992.

После провала важной операции детективы Мартин и Роджер наказаны начальством и временно переквалифицированы до обыкновенных патрульных. Но даже там они ввязываются в опасную погоню и берут под арест грабителя, который пытался обчистить автомобиль инкассаторов. Хиггс и Мерта находят у арестованного комплект патронов, которые могут пробить броню полицейских – необычный набор для простого бандита. Тем временем со складов полиции постоянно пропадает оружие, хранящееся в качестве улик и доказательств. Дело явно пахнет коррупцией, и два неразлучных следователя берутся его расследовать. Неожиданно они обретают помощника – Лорна Кольт рассказывает коллегам о бывшем сотруднике органов, который теперь занимается незаконой торговлей оружием. Хиггс, его напарник Мерта и женщина-полицейский Лорна начинают охоту за опасной криминальной группировкой.

«Смертельное оружие 4», 1998.

Риггс и Мерта стали капитанами полиции. Они уже не так молоды и больше не участвуют в яростных погонях и перестрелках. Мартин и его девушка ждут ребенка, а у Роджера вот-вот должен родиться внук. Но приятелям не суждено сполна насладиться спокойной и размеренной жизнью: их дороги пересекаются с китайскими мафиози. Преступная банда занимается изготовлением и реализацией фальшивых банкнот. Группировке из Гонконга нужно освободить подельников, которые попали в тюрьму, и они собираются подкупить жадного генерала. Клубок преступлений предельно запутан, а разбираться в связанных между собой делах вновь предстоит Мартину и его напарнику. Полицейские не собираются пасовать перед опасностью и еще могут участвовать в опасных передрягах.