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Эми Мэдиган
Amy Madigan
Киноафиша
Персоны
Эми Мэдиган
Эми Мэдиган
Amy Madigan
Дата рождения
11 сентября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.3
Карнавал
(2003)
8.2
Грань
(2008)
8.0
Скорая помощь
(1994)
Фильмография Эми Мэдиган
Глэдис
Gladys
ужасы
2028, США
7.6
Орудия
Weapons
драма, ужасы, детектив
2025, США
Смотреть трейлер
6.9
Перестройка
Rebuilding
драма
2025, США
6.6
Оленьи рога
Antlers
ужасы, фэнтези, триллер
2021, США
Рецензия
6.5
Охота
The Hunt
ужасы, боевик, триллер
2020, США
Смотреть трейлер
6.8
Женщина в огне
American Woman
драма
2018, Великобритания / США
6.2
Бесчестный
A Crooked Somebody
криминал, драма, детектив
2017, США
5.2
Спасатель
The Lifeguard
драма
2013, США
Смотреть трейлер
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