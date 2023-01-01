Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поле чудес Поле чудес
Киноафиша Фильмы Поле чудес Поле чудес, 1989: актеры и роли
Field of Dreams Поле чудес 1989 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Поле чудес, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фил Олден Робинсон Phil Alden Robinson
В ролях
Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Рэй Лиотта Рэй Лиотта Ray Liotta Тимоти Басфилд Тимоти Басфилд Timothy Busfield Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Фрэнк Уэйли Фрэнк Уэйли Frank Whaley Габи Хоффманн Габи Хоффманн Gaby Hoffmann Эми Мэдиган Amy Madigan
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
2023, США, мистика, ужасы
Related video
Сулейман в миллион раз красивее: вот как выглядит аферист, который обманул и разбил сердце Хюррем
Опасен для детей и взрослых: странно, что этот советский мультфильм до сих пор не запретили
Кузин и рядом не стоял: вот на кого променяла бывшего мужа Саша Артемова
Располневшая Лорак разделась и заставила публику ахнуть (честное фото)
Даже руки друг другу не подадут: Аллочка и Майкл из «Универа» возненавидели друг друга после одного случая
Сбежала из СССР и потеряла все: чем обернулся для красавицы-актрисы многообещающий брак с иностранцем
Посейдон во плоти: полуголый и мокрый Стас Бондаренко вскружит голову даже замужним
Помните обаятельного Киреева с «Фабрики звезд»? Вот как он выглядит сейчас
Хюррем в подметки не годится: не поверите глазам, увидев молодую Нигяр-калфу
Не образцовая пионерка: «гостью из будущего» поймали на грязной лжи
Помните песню Цоя «Восьмиклассница»? Вдохновившая певца девушка влюбит в себя любого
Леонтьева без грима и кудрей совсем не узнать: пластика сделала свое дело
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше