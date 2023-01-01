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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Поле чудес
Поле чудес, 1989: актеры и роли
Field of Dreams
Поле чудес
1989 / США
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Поле чудес, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фил Олден Робинсон
Phil Alden Robinson
В ролях
Кевин Костнер
Kevin Costner
Рэй Лиотта
Ray Liotta
Тимоти Басфилд
Timothy Busfield
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
Фрэнк Уэйли
Frank Whaley
Габи Хоффманн
Gaby Hoffmann
Эми Мэдиган
Amy Madigan
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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