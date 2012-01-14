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Мила Парели Mila Parély
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Мила Парели

Mila Parély

Дата рождения
7 октября 1917
Возраст
94 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
14 января 2012
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Романтический герой

Популярные фильмы

Правила игры 7.9
Правила игры (1939)
Красавица и чудовище 7.9
Красавица и чудовище (1946)
Ангелы греха 7.3
Ангелы греха (1943)

Фильмография Мила Парели

Красавица и чудовище 7.9
Красавица и чудовище La belle et la bête
драма, мелодрама, фэнтези 1946, Франция
Звезда без света 6.3
Звезда без света Étoile sans lumière
драма 1946, Франция
Ангелы греха 7.3
Ангелы греха Les Anges Du Peche
драма 1943, Франция
Правила игры 7.9
Правила игры La règle du jeu
комедия, драма 1939, Франция
Призрачная повозка 6.7
Призрачная повозка La charrette fantôme
драма, фэнтези 1939, Франция
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