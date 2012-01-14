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Фильмография
Мила Парели
Mila Parély
Киноафиша
Персоны
Мила Парели
Мила Парели
Mila Parély
Дата рождения
7 октября 1917
Возраст
94 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
14 января 2012
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Правила игры
(1939)
7.9
Красавица и чудовище
(1946)
7.3
Ангелы греха
(1943)
Фильмография Мила Парели
7.9
Красавица и чудовище
La belle et la bête
драма, мелодрама, фэнтези
1946, Франция
6.3
Звезда без света
Étoile sans lumière
драма
1946, Франция
7.3
Ангелы греха
Les Anges Du Peche
драма
1943, Франция
7.9
Правила игры
La règle du jeu
комедия, драма
1939, Франция
6.7
Призрачная повозка
La charrette fantôme
драма, фэнтези
1939, Франция
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