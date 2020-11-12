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Постер фильма Кровь поэта
7.3
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7.3

Кровь поэта

, 1930
Le sang d'un poete
Франция / драма, фантастика / 18+
Постер фильма Кровь поэта
7.3

О фильме

Художник рисует портрет. К его ужасу, губы на рисунке начинают шевелиться. Он пытается стереть рот с рисунка, но обнаруживает, что тот перекочевал на его руку. В конце концов, он распологает говорящий рот на губах каменной статуи. Статуя заговаривает и приглащает художника пройти сквозь зеркало. Он подчиняется и попадает в гостиницу со множеством дверей, сквозь замочные скважины художник наблюдает за жизнью курильщиков опиума и гермафродитов...

В ролях

Энрике Риверо
Poet
Ли Миллер
Statue
Фераль Бенга
Black Angel
Одетт Талазак
Полин Картон
Жан Деборде
Louis XV Friend
Fernand Dichamps
Lucien Jager
Un spectateur dans une loge
Barbette
Un spectateur
Жан Кокто
Bit Part
Режиссер Жан Кокто
Сценарист Жан Кокто
Композитор Жорж Орик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 20 января 1932
Дата выхода
20 мая 2010 Греция
3 ноября 1933 США
20 января 1932 Франция
Производство Vicomte de Noailles
Другие названия
Le sang d'un poète, The Blood of a Poet, Das Blut eines Dichters, La sangre de un poeta, A költő vére, En dikters blod, En poets blod, Il sangue di un poeta, Krew poety, La sang d'un poeta, O Sangue de Um Poeta, Pesnikova krv, Şairin Kanı, Sangue de Um Poeta, To aima tou poiiti, Το αίμα του ποιητή, Кровь поэта, Кръвта на поета, 詩人の血, 시인의 피, Poetens blod, Кров поета

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

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