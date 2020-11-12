7.3Le sang d'un poete
Кровь поэта, 1930
Франция / драма, фантастика / 18+
О фильме
Художник рисует портрет. К его ужасу, губы на рисунке начинают шевелиться. Он пытается стереть рот с рисунка, но обнаруживает, что тот перекочевал на его руку. В конце концов, он распологает говорящий рот на губах каменной статуи. Статуя заговаривает и приглащает художника пройти сквозь зеркало. Он подчиняется и попадает в гостиницу со множеством дверей, сквозь замочные скважины художник наблюдает за жизнью курильщиков опиума и гермафродитов...
В ролях
Ли Миллер
Statue
Fernand Dichamps
Lucien Jager
Un spectateur dans une loge
Barbette
Un spectateur
Жан Кокто
Bit Part
Режиссер Жан Кокто
Сценарист Жан Кокто
Композитор Жорж Орик
Детали фильма
Страна Франция
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 20 января 1932
Дата выхода
|20 мая 2010
|Греция
|3 ноября 1933
|США
|20 января 1932
|Франция
Производство Vicomte de Noailles
Другие названия
Le sang d'un poète, The Blood of a Poet, Das Blut eines Dichters, La sangre de un poeta, A költő vére, En dikters blod, En poets blod, Il sangue di un poeta, Krew poety, La sang d'un poeta, O Sangue de Um Poeta, Pesnikova krv, Şairin Kanı, Sangue de Um Poeta, To aima tou poiiti, Το αίμα του ποιητή, Кровь поэта, Кръвта на поета, 詩人の血, 시인의 피, Poetens blod, Кров поета
Обновлено 12 ноября 2020
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