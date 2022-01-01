Я вышла замуж за тень, 1983

Брошенная на восьмом месяце беременности Элен своим возлюбленным — Фрэнком, она отправляется на вокзал и садится в первый же поезд, отправляющийся на Юг. В вагоне-ресторане, Элен знакомится с Бертраном Мейран, старшим сыном богатого виноградаря из Бордо, который везет молодую супругу — Патрицию познакомиться со своими новыми родственниками. Женщины очень похожи друг на друга. В дороге происходит железнодорожная катастрофа, в которой погибают Патриция и Бертран.

Очнувшись в больнице, Элен понимает, что ее приняли за Патрицию Мейран, и не находя другого выхода, с ребенком на руках, выдает себя за нее. Родители Бертрана настаивают, чтобы она осталась у них в Бордо. Постепенно Патриция влюбляется в младшего брата Бертрана — Пьера, и тут появляется Фрэнк и начинает шантажировать Элен…