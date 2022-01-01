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Я вышла замуж за тень
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J'ai épousé une ombre

Я вышла замуж за тень, 1983

1983 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Брошенная на восьмом месяце беременности Элен своим возлюбленным — Фрэнком, она отправляется на вокзал и садится в первый же поезд, отправляющийся на Юг. В вагоне-ресторане, Элен знакомится с Бертраном Мейран, старшим сыном богатого виноградаря из Бордо, который везет молодую супругу — Патрицию познакомиться со своими новыми родственниками. Женщины очень похожи друг на друга. В дороге происходит железнодорожная катастрофа, в которой погибают Патриция и Бертран.

Очнувшись в больнице, Элен понимает, что ее приняли за Патрицию Мейран, и не находя другого выхода, с ребенком на руках, выдает себя за нее. Родители Бертрана настаивают, чтобы она осталась у них в Бордо. Постепенно Патриция влюбляется в младшего брата Бертрана — Пьера, и тут появляется Фрэнк и начинает шантажировать Элен…

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 16 февраля 1983
Режиссер
Робин Дэвис
В ролях
Гай Треян
Мадлен Робинсон
Виктория Абриль
Виктория Абриль
Ришар Боринже
Натали Бай
Натали Бай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я вышла замуж за тень 1 постер
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