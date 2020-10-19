Андрей — русский по происхождению, но всю жизнь проживший в итальянском портовом городе — типичный раб одиночества и работы, которая ему не по душе. После увольнения Андрей находит утешение и развлечение в просмотре VR-порно и проводит один из сеансов с очаровательной актрисой по имени Аня. На следующий день мужчина знакомится с девушкой, которая говорит, что ее зовут Аня, и она как две капли воды похожа на главную героиню вчерашнего видео! Когда девушку внезапно похищают, Андрей пускается на её поиски и сталкивается с неизвестным и опасным преступным миром. У него есть всего одна ночь, чтобы докопаться до правды.