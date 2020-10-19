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Аня
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Anja

Аня, 2020

2020 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Андрей — русский по происхождению, но всю жизнь проживший в итальянском портовом городе — типичный раб одиночества и работы, которая ему не по душе. После увольнения Андрей находит утешение и развлечение в просмотре VR-порно и проводит один из сеансов с очаровательной актрисой по имени Аня. На следующий день мужчина знакомится с девушкой, которая говорит, что ее зовут Аня, и она как две капли воды похожа на главную героиню вчерашнего видео! Когда девушку внезапно похищают, Андрей пускается на её поиски и сталкивается с неизвестным и опасным преступным миром. У него есть всего одна ночь, чтобы докопаться до правды.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 19 октября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Пабло Бенедетти
В ролях
Даниэль Фавилли
Дезире Джорджетти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аня 1 постер
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