Фильм начинается с двух параллельных сюжетов – в Париже разыгрывается семейная трагедия, когда сын кончает с собой, обвинив отца в сексуальных домогательствах и оставив безутешную в горе мать. В то же время в македонской деревушке Айсун одна растит маленького сына. Ее возлюбленный сбежал, опасаясь угроз отца Айсун. Казалось бы, между двумя женщинами нет ничего общего, но их судьбам суждено пересечься.
СтранаМакедония / Германия / Словения / Бельгия
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска2012
Премьера в мире3 октября 2012
Дата выхода
3 октября 2012
Бельгия
Бюджет€2 000 000
Сборы в мире$349
ПроизводствоSister and Brother Mitevski, Ostlicht Filmproduktion, Vertigo
Другие названия
The Woman Who Brushed Off Her Tears, Łzy, których nie było, Man on Asphalt