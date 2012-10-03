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Постер фильма Женщина, которая утерла свои слезы
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Киноафиша Фильмы Женщина, которая утерла свои слезы

Женщина, которая утерла свои слезы

The Woman Who Brushed Off Her Tears 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм начинается с двух параллельных сюжетов – в Париже разыгрывается семейная трагедия, когда сын кончает с собой, обвинив отца в сексуальных домогательствах и оставив безутешную в горе мать. В то же время в македонской деревушке Айсун одна растит маленького сына. Ее возлюбленный сбежал, опасаясь угроз отца Айсун. Казалось бы, между двумя женщинами нет ничего общего, но их судьбам суждено пересечься.
Страна Македония / Германия / Словения / Бельгия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 3 октября 2012
Дата выхода
3 октября 2012 Бельгия
Бюджет €2 000 000
Сборы в мире $349
Производство Sister and Brother Mitevski, Ostlicht Filmproduktion, Vertigo
Другие названия
The Woman Who Brushed Off Her Tears, Łzy, których nie było, Man on Asphalt
Режиссер
Теона Стругар Митевска
В ролях
Виктория Абриль
Виктория Абриль
Лабина Митевска
Жан-Мари Галей
Арбен Байрактарай
Тереза Овидио
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
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