Постер фильма Среди красных
1 постер
Среди красных

Среди красных

Entre rojas 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Испания, 1974 год. Жестокий режим диктатора Франко сломал многие судьбы. Люсия — девушка из высшего общества. По нелепой случайности её хватает полиция. Ей объявляют страшный приговор — 10 лет заключения. Женская тюрьма Ясирас — новый дом Люсии.
Страна Испания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 20 апреля 1995
Дата выхода
20 апреля 1995 Испания
Производство Antena 3 Televisión, Fernando Colomo Producciones Cinematográficas S.L., Lucas Ediciones S.A.
Другие названия
Entre rojas, Women in Prison, Среди красных, 捕らわれた唇
Режиссер
Асусена Родригес
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Кристина Маркос
Мария Пухальте
Ана Торрент
Ана Торрент
Пилар Бардем
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
