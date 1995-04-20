Испания, 1974 год. Жестокий режим диктатора Франко сломал многие судьбы. Люсия — девушка из высшего общества. По нелепой случайности её хватает полиция. Ей объявляют страшный приговор — 10 лет заключения. Женская тюрьма Ясирас — новый дом Люсии.
СтранаИспания
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска1995
Премьера в мире20 апреля 1995
Дата выхода
20 апреля 1995
Испания
ПроизводствоAntena 3 Televisión, Fernando Colomo Producciones Cinematográficas S.L., Lucas Ediciones S.A.
Другие названия
Entre rojas, Women in Prison, Среди красных, 捕らわれた唇