Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коровы Коровы
Киноафиша Фильмы Коровы Коровы, 1992: актеры и роли
Vacas Коровы 1992 / Испания
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Коровы, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хулио Медем Julio Medem
В ролях
Эмма Суарес Эмма Суарес Emma Suárez Кармело Гомес Carmelo Gómez Ана Торрент Ана Торрент Ana Torrent Пилар Бардем Pilar Bardem Карра Элехальде Карра Элехальде Karra Elejalde
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше