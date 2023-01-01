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Коровы
Коровы, 1992: актеры и роли
Vacas
Коровы
1992 / Испания
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Коровы, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хулио Медем
Julio Medem
В ролях
Эмма Суарес
Emma Suárez
Кармело Гомес
Carmelo Gómez
Ана Торрент
Ana Torrent
Пилар Бардем
Pilar Bardem
Карра Элехальде
Karra Elejalde
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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